Anna Netrebko tornerà in Arena nel prossimo Festival Lirico.

La scelta di passare da una produzione operistica alla serata di gala evidenzia la volontà dei due grandi artisti di voler tornare a Verona. Coppia lavorativa e coppia nella vita, Anna Netrebko e Yusif Eyvazov calcheranno il palco areniano anche nel 2020, e quello in Arena sarà uno spettacolo unico, frutto di un’analisi attenta delle grandi potenzialità della cornice areniana per le voci dei due cantanti. A tal proposito, il programma della serata è in fase di definizione proprio per capire passo dopo passo che repertorio regalare al pubblico, in modo da creare il connubio migliore tra orchestra e solisti.



Filippo Avesani