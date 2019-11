Guida al trading: cosa serve per iniziare?

Non a caso si stanno moltiplicando gli eventi di settore ma, anche, i corsi di formazione e le risorse di approfondimento sul web. Ne è un esempio la guida al trading online su giocare in borsa, uno dei punti di riferimento del settore. Partiamo proprio da questa risorsa per fare un po di chiarezza su questo argomento così complesso.

Cos’è il trading online?

Per iniziare nel modo giusto,è fondamentale acquisire le nozioni di base così da operare in modo consapevole e ottenere risultati concreti.

Per trading online s’intende la compravendita di azioni e altri prodotti finanziari mediante delle apposite piattaforme. Dunque, col trading è possibile accedere ai mercati finanziari in qualsiasi momento e comodamente dal proprio ufficio o da casa.

Con gli investimenti online è possibile speculare in Borsa acquistando azioni, criptovalute, materie prime, indici o obbligazioni.

Il trading online comporta diversi vantaggi se ci si affida alla piattaforma giusta e si studiano le strategie giuste.

Dunque, investire online non è una truffa, ma richiede tempo ed impegno per moltiplicare il proprio capitale.

Da dove iniziare?

Il primo passo per iniziare a tradare in maniera sicura è scegliere la piattaforma giusta.

Attualmente, sono disponibili diverse piattaforme ricche di funzioni e strumenti che semplificano il lavoro ai trader e li conducono ad una più precisa analisi tecnica.

I broker migliori offrono siti web semplici da utilizzare, gratuiti e cercano di formare utenti professionisti.

Infatti, la maggior parte delle piattaforme propone corsi di trading online pratici ed efficienti per acquisire la teoria necessaria e comprendere il funzionamento dei mercati finanziari.

Inoltre, è importante iniziare con un conto demo. In parole semplici, si tratta di simulazioni di trading in cui si utilizza del denaro virtuale.

Tutto ciò è vantaggioso per i principianti che hanno l’opportunità di applicare concretamente la teoria studiata e verificare l’efficienza delle strategie elaborate senza esporsi a rischi reali.

La pratica è fondamentale per gli aspiranti trader il cui scopo è guadagnare investendo consapevolmente.

Quali sono le piattaforme migliori?

I meno esperti del settore finanziario devono comprendere che alla base di un trading vincente c’è un broker affidabile e sicuro.

Ogni utente, naturalmente, seleziona la piattaforma più adatta alle proprie esigenze e alle proprie capacità.

Ad esempio, una tra le più consigliate dai novizi trader è 24Option.

Si tratta di un broker specializzato nei CFD (contratti per differenza).

I CFD sono strumenti derivati attraverso i quali speculare in Borsa senza acquistare direttamente un titolo. Questi sono realmente vantaggiosi: permettono di guadagnare dall’oscillazione del valore di un determinato titolo. In poche parole, se si elabora la giusta previsione, si guadagna anche se il prezzo scende!

Il broker è controllato da appositi enti che tutelano i trader. Dunque, permette di operare in totale sicurezza e fornisce vari strumenti ai propri utenti.

Ad esempio, fornisce una piattaforma chiara da utilizzare e dei materiali didattici scaricabili gratuitamente, ampiamente apprezzati dalla comunità di investitori online.

24Option offre la possibilità di iniziarecon un conto demo e, soprattutto, fornisce segnali di trading gratuiti. Parliamo di indicazioni sul probabile andamento del mercato elaborate da un team di esperti che sono ritenute valide dai trader che devono elaborare un’accurata analisi tecnica.

Anche eToro è una piattaforma che ha subito una crescita esponenziale nel mondo del trading online per il suo carattere rivoluzionario. Infatti, oltre ad essere un broker affidabile che ha realizzato una piattaforma chiara e semplice da utilizzare, ha introdotto due funzioni importanti per i propri utenti: Social e Copy Trading.

eToro è il primo network di trading che consente di copiare sul proprio profilo le operazioni effettuate dai trader che abbiamo selezionato noi stessi. Ciò consta di un duplice vantaggio: permette di guadagnare anche senza esperienza e di imparare osservando coloro che si sono già affermati nel settore.

Opinioni sul trading online

Il web è ricco di opinioni negative per quanto riguarda il trading online. I

n realtà, evitare truffe non è così difficile; c’è bisogno di una buona piattaforma e di studiare per acquisire l’esperienza giusta.

I broker migliori offrono una molteplicità di funzioni perfette per agevolare il processo di analisi tecnica e d’investimento.

Dunque, con gli strumenti giusti e una mentalità vincente, il trading online conduce ad importanti risultati! (i.p.)