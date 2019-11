ALBRIGI TECNOLOGIE UNA GRANDE REALTà VERONESE

PLANETARIUS

Vinum fieri iussit

Per questo Albrigi Tecnologie segue diverse strade che hanno impegnato l’azienda in modo totale per più di dieci anni, oggi siamo pronti a sviluppare e a produrre delle tecnologie che con anni di sperimentazione ci hanno dato la garanzia del risultato.

Il progetto “Planetarius” racchiude tutto il frutto di questa ricerca ed è il concetto che da i risultati fin qui descritti, cosa che ha attratto la curiosità delle cantine che cercano idee nuove oltre che al risparmio e alla qualità abbracciando e sposando prima di tutto il concetto di fare visitare ai clienti la cantina durante il periodo di lavorazione delle uve, e la fase di fermentazione, facendo prima vedere la di LogisticZone di ricevimento delle uve con i nuovi Vibro Dispenser, e la zona di lavorazione delle uvePrimatist room con macchinari specifici di nuova concezionedove le uve ricevono la varie fasi di selezione e di pigiatura, sempre con protezione di azoto e con l’impianto di lavaggio automatico.



In questo progetto Planetarius viene stravolto il concetto di sala di fermentazione “FermentationRoom” in quanto il personale è ridotto ad una/ due persone che lavorano su tre turni di 8 ore per 24 h in continuo, gestendo tutto il processo con I Pad.

Per questo progetto Planetarius viene proposto un fermentatore specifico modello Top Fly che è un fermentatore / maturatore / reattore in grado di creare a seconda delle uve che si lavorano e a seconda delle esigenze dell’enologo tutte quelle situazioni di lavorazione dei pigiati e dei mosti che permettono di estrarre l’anima dell’uva.