Ad Avesa, Verona, conferenza, sul tema: ”Il territorio terrazzato veronese - Segni del paesaggio e cura delle marogne”. Si terrà il 9 novembre 2019, dalle ore 9,00 alle 13,00, nella Sala Civica locale e in Villa Scopoli.

Come tali, vanno conservate, quali alte testimonianze, con varianti diverse, dell’impegno del mondo agricolo di secoli orsono. Relatori saranno Elisa Dalle Pezze, presidente della 2ª Circoscrizione veronese; Francesca Toffali, assessore per i rapporti con l’UNESCO, Domenico Zugliani, dell’Ufficio UNESCO del Comune di Verona; Giorgio Chelidonio, Italia Nostra; Riccardo Stevanoni, Associazione Via Claudia Augusta e Civiltà delle Marogne, e Mario Veronese, Associazione Nazionale Architettura Bioecologica. Avrà luogo, a cinferenza terminata, una visita ai muri a secco locali.

Pierantonio Braggio