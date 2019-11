121ª Fieracavalli, a Verona. 2400 esemplari di 60 razze si porranno in mostra, in più di 200 importanti eventi, dal

Per promuovere un nuovo approccio etico al mondo del cavallo e una cultura sempre più rispettosa del benessere dell’animale e dell’ambiente, verrà realizzata, quest’anno Fieracavalli Accademy: sport, benessere animale, equitazione western, equiturismo-sostenibilità e rapporto con il sociale. Atteso è l’appuntamento con l’unica tappa italiana della Coppa del mondo di salto ostacoli, la Longines FEI Jumping WorldCupTM. In merito, va segnalato che i campi di gara, in fiera, a disposizione, sono 11, per un totale di 16.700 metri quadrati, cui si sommano quattro aree esterne coperte – 2.800 mq – e tre campi prova –1.750 mq –, dotate di tribune, in grado di ospitare 10.000 spettatori. Importanti saranno l’area forum AGSM “Il viaggio che cambia-Percorsi di turismo sostenibile”, il “Villaggio del Bambino” e l’evento, volto a Istituti scolastici, “Un cavallo per amico”. Veronafiere - Fieracavalli, fa, qundi, sapere che 510.000 sono gli equidi in Italia, dei quali sono parte 89.000 “cugini” asini, 7000 muli e140 zebre, con 8 zebralli e 5 zebrasini. Le aziende d’allevamento del settore sono 5000, le quali danno lavoro a 48.000 collaboratori. Se, poi,19.000 sono gli allevatori, 2000 sono i centri ippici e 4.500 gli agriturismi, nei quali sono previsti posti-cavallo. Un mondo particolare da studiare e da scoprire, che permette d’essere vicino al cavallo, grande amico, paziente e operoso, capace di crearci serenità. Visitiamolo a Verona!

Pierantonio Braggio