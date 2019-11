“Memoria e Presente” dal primo conflitto ai giorni nostri: le imprese che hanno fatto la storia

DALLA BERNARDINA F.lli S.r.l. - Sommacampagna (VR)

La storia di questa impresa di Sommacampagna iniziò nel 1860 quando Valentino

Dalla Bernardina, originario della vicina Bussolengo, avviò la sua bottega. All’epoca

i lavori realizzati da questo fabbro ferraio erano destinati per lo più all'agricoltura

e a opere in ferro, come recinzioni e cancelli. Al momento della sua scomparsa,

avvenuta nel 1911, l'attività venne proseguita dai figli Noè, Giovanni e Fortunato.

Durante la Grande Guerra nonno Noè, classe 1891, era impegnato al fronte, sul

monte Pasubio, nelle battaglie che vedevano contrapposti l’esercito italiano e

quello austro-ungarico. Le battaglie passarono alla storia per il continuo tentativo

di minare da una parte e dall’altra le creste delle montagne chiamate Dente

Italiano e Dente Austriaco, attraverso lo scavo di gallerie. Il numero delle vittime

della guerra sui Denti risulta essere di centinaia e centinaia di morti.

Al ritorno dalla Grande Guerra, nonno Noè continuò nell’attività di officina

meccanica e la implementò con un servizio di “Grande Servizio di Rimessa con

Automobili e Said Car”. Con tale licenza accompagnò alcuni concittadini sul monte

Ortigara per ricostruire una chiesetta distrutta durante la prima guerra

mondiale.

Nel 1966, alla scomparsa di Noè Dalla Bernardina, il solo figlio Arturo prese in

mano l'impresa familiare che, a seguito della sua prematura scomparsa, nel 1982,

divenne società in nome collettivo con soci i due figli Gianni e Marcello, già da

qualche anno inseriti nell'azienda. Negli anni l'impresa aggiunse alla propria attività

anche la realizzazione di aree di servizio per l’assistenza ai mezzi e alle persone,

la gestione del deposito di carburanti e dell'officina siti ora in via Circonvallazione.

Nel 1998, la società venne trasformata nell’attuale “Dalla Bernardina F.lli Srl”.

Avendo iniziato anche a produrre vino come Famiglia Dalla Bernardina (FDB), i

nipoti hanno voluto ricordare il nonno chiamando Noè il loro vino di punta.

Premia il Componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona Nicola

Baldo

Ritira il premio il Presidente Gianni Dalla Bernardina