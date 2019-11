XIX Fiera del “Bollito con la Péaràe sapori d’autunno”,ad Isola della Scala,Verona, nei giorni7-24 novembre 2019. Il centro veronese, candidato ad ospitare i “Giochi Equestri Mondiali” del 2022.

Se non mancheranno importanti vini, non mancheranno grandi spazi-posteggio. L’importante evento, il secondo, per entità e notorietà, allestito dall’Ente fiera, è stato annunciato dal presidente di Ente Fiera, Michele Filippi; da Stefano Canazza, sindaco di Isola della Scala; da Michele Gruppo, vicesindaco, e da Roberto Bonfante, direttore di Ente Fiera. Accanto al Bollito con la Péarà, tuttavia, il menù della Fiera prevede diverse altre portate tipiche della stagione autunnale: dalle tagliatelle con i fegatini, ai tortellini in brodo, dalle trippe, allo stinco al forno, ai sapori culinari, al pesce dellagemellata Chioggia. Coronerà il tutto il noto è sempre gradito Risotto all’Isolana. “I mestieri dei sapori” racconteranno, ed è solo un esempio, i segreti della distillazionedella grappa o della preparazione della “rénga” o aringa, alla veronese.Da notare che “Bollito con la péarà” sarà preparato anche, per ogni pranzo, dei giorni feriali. Accompagnerà le degustazioni “Radici in musica”, il complesso di concerti di musica popolare, italiana, europea e nord americana, con repertorio, dalle canzoni in dialetto veronese della Contrada Lorì, al Country deli Old Times,dal flamenco del Triomanzana, all’Irish folk musicdegli AlbanFuam. Durante la serata inaugurale del 7 novembre, verrà consegnato il premio Gente di Campagna, riconoscimento istituito dal Comune di Isola della Scala e destinato a personalità, che hanno promosso la cultura rurale e l’agricoltura della pianura scaligera.Il 21 novembre, si terrà ilXI Concorso gastronomico”Trofeo Città del Riso”, che vedrà all’opera studenti di Istituti Alberghieri del nord Italia, i quali presenteranno primi piatti a base di Riso Nano Vialone Veronese e secondi di carne italiana, e la premiazione delle “Eccellenze Isolane”.Sempre il giorno 21, alle ore 17,00, nell’Auditorium Santa Maria Maddalena, avrà luogo il convegno, sulle infrastrutture viabilistiche, dal titolo “Il futuro della Media Pianura Padana veronese - Mediana - SS12-SR 10”.Una notizia, a parte, ma, importantissima,per Isola della Scala, è che la Cittadina è candidata ufficiale, con buone probabilità di riuscita, all’assegnazione dei “Giochi Equestri Mondiali” del 2022.

Pierantonio Braggio