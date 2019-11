Il 4 Novembre 2019, a Verona.

Anche la città di Verona si è unita a tutte le maggiori città italiane, per celebrare la festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Lo ha fatto, nella mattinata, appunto, del 4/11, con la tradizionale cerimonia militare, in piazza Bra, seguita da un’ampia mostra statica di mezzi e materiali delle Forze Armate. Il Comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola TOTA, il Prefetto dott. Donato Cafagna e il Sindaco della città di Verona, avv. Federico Sboarina, hanno vissuto insieme alla cittadinanza i numerosi eventi organizzati dal Comando, di concerto con Prefettura e Comune di Verona. Le celebrazioni, per la festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate erano iniziate, già dalla giornata di domenica, con un apprezzatissimo concerto della Banda della Scuola Trasporti e Materiali dell’Esercito, con brani dal proprio repertorio militare e civile. Particolare rilievo ha avuto la consegna, durante la cerimonia militare, della Bandiera italiana da parte del Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota ai docenti e agli studenti della Scuola Primaria “S. TODARO” di San Martino Buon Albergo e della Scuola Secondaria di Primo Grado “F. CHIARLE” di Peschiera Del Garda. Il 4 novembre 1918, venne firmato l’armistizio di Villa Gius, che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento quel processo di unificazione nazionale iniziato, in epoca risorgimentale decretando, di fatto, la fine della Prima Guerra mondiale.