Verona e l’operazione “Pizza sicura”, sulle strade cittadine. Controllo dei giovani, che forniscono a domicilio l’alimento, in motociclo, ciclomotore e bicicletta.

In tal senso, si mira a fare azione preventiva e repressiva. Premesso che il movimento di trasporto si verifica da verso sera a mezzanotte, la Polizia Locale ha effettuato un importante controllo, sui citati conducenti-trasportatori, detti riders, che si muovono su cicli, motocicli e ciclomotori, nel quadro dell’operazione ”Pizza sicura”. Nel trascorso mese d’ottobre, ne sono stati controllati 33, dei quali, 21 su motocicli o ciclomotori, e 12 su bicicletta. Degli stessi, 2 erano senza copertura assicurativa; 3 mancavano di revisione periodica del mezzo; 1 era alla guida, senza patente; 4 non hanno tenuto conto del semaforo rosso; 2 si muovevano contromano; 1 usava il cellulare, alla guida, e 6 disponevano di veicolo, senza la prevista illuminazione. Ovviamente, sono state elevate le previste sanzioni, fra le quali il fermo del veicolo, per il citato conducente, privo di patente e di revisione del veicolo, mentre le posizioni lavorative di tutti i controllati sono state segnalate all’Ispettorato Provinciale del Lavoro. L’operazione continuerà nella prossime serate.

Pierantonio Braggio