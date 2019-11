Alta Velocità. Via libera al Progetto preliminare dell’Ingresso Ovest del nodo Alta Velocità-Alta Capacità di Verona.

“Un tassello determinante per la realizzazione di questa strategica infrastruttura – sottolinea l’assessore ai Trasporti, De Berti – che renderà più funzionale ed evoluta la mobilità nel territorio, assicurando una riduzione dei tempi di percorrenza, l’alleggerimento della rete ferroviaria ordinaria e l’incremento della qualità e dell’affidabilità del servizio offerto, sia. per le tratte a lunga percorrenza, sia per il traffico pendolare. Abbiamo sempre creduto con convinzione a questo progetto e, se oggi ci avviamo verso la sua concreta realizzazione, lo si deve anche la caparbietà della Regione. L’opera costa 376 milioni di euro ed è interamente finanziata”. Un determinante passo avanti per la modernizzazione dei trasporti e per Verona stessa, per i suoi cittadini, per i suoi visitatori e per i suoi importanti rapporti economici, con il resto dell’Italia e con l’Estero.

Pierantonio Braggio