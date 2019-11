4 novembre, “Giorno dell’unità nazionale e giornata delle Forze Armate"

Per quanto riguarda le manifestazioni della Marina Militare diamo conto di quanto avverrà a Venezia:

a sede di Venezia, alla presenza delle autorità civili e militari, si terranno le seguenti cerimonie:

ore 09.00 presso il Tempio Votivo del Lido, Santa Messa in memoria dei caduti di tutte le guerre;

ore 10.15 in Piazza San Marco, Alza Bandiera;

ore 11.30 in Piazza Ferretto a Mestre, Alza Bandiera; a seguire, presso il Municipio, deposizione delle corone d’alloro alle Lapidi dedicate ai Caduti;

ore 12.30 consegna di una Bandiera Nazionale all’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, presso il plesso “Francesco Baracca” di Mestre;

ore 16.45 in Piazza San Marco e in Piazza Ferretto a Mestre, Ammaina Bandiera.