In borsa oggi Cattolica chiude a -4.41% ed i soci di Cattolica Assicurazioni si fanno sentire.

Il direttivo di UNICA, Unione Investitori Cattolica, conferma l' immutata fiducia al Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni dopo la sofferta decisione di ieri presa per il bene della società, saldo nella convinzione che si comporranno ad unità le diverse posizioni; al tempo stesso confida che tutte le associazioni si attivino affinché le legittime opinioni sul futuro della Società trovino il loro momento di sereno confronto nella prossima assemblea ordinaria, permettendo all' Alta Direzione di non interrompere lo sforzo in atto nel conseguimento dei prestigiosi obiettivi posti nel piano industriale.

Firmato Il presidente Ferruccio Cervato