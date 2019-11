COO’EE VINCE IL PITCH CREATIVO DI MELE VAL VENOSTA E VA IN PARADISO.

COO'EE si conferma il nuovo partner creativo di VIP Val Venosta, al termine della consultazione che ha

visto la partecipazione finale delle più importanti agenzie italiane e internazionali.

Per questa nuova fase della propria strategia di comunicazione, VIP Val Venosta ha coinvolto alcune

agenzie per costituire un tavolo di confronto interno e dettare la direzione che la Cooperativa vuole

percorrere nei prossimi anni, in linea soprattutto con le recenti evoluzioni del mercato e dei suoi bisogni.

Coo’ee, agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi, si è aggiudicata la consultazione

creativa realizzando il concept della campagna di comunicazione b2b e b2c che prenderà il via tra poche

settimane, interpretando al meglio il nuovo posizionamento del gruppo VIP, declinato nel claim 'Il Paradiso

delle Mele'.

Il referente marketing di VIP Val Venosta Benjamin Laimer ha espresso la sua soddisfazione sull’esito del

pitch creativo: "È stata una consultazione ricca di spunti, idee e creatività di alto livello. Pensiamo che

Coo’ee possa promuovere al meglio la nostra immagine, l’idea originale e la campagna che hanno ideato

trasmetterà, non solo ai consumatori, ma anche a tutti i nostri partner commerciali, quali sono i valori e le

motivazioni che stanno alla base dell’unicità delle Mele Val Venosta”.

Coo’ee ha curato la realizzazione del concept creativo di una campagna di comunicazione che ha posto

l’accento sui pilastri che da sempre guidano l’attività di VIP Val Venosta: territorio, microclima, produttori e

sostenibilità. L’ha fatto anche grazie al prezioso supporto del pluripremiato artista-miniaturista

austriaco Clemens Wirth, che con il suo lavoro ha contribuito a rendere la Val Venosta un vero e proprio

Paradiso delle Mele.

"È sicuramente un doppio grande risultato” Mauro Miglioranzi commenta così il nuovo incarico, “il primo

ottenuto da un lavoro accurato, di un team creativo molto compatto che ha saputo leggere in profondità i

bisogni del cliente e li ha trasformati in una realtà solida, distintiva e, ovviamente paradisiaca; il secondo, la

vittoria in finale contro due agenzie così importanti è stata per noi una duplice soddisfazione”.