PARCHEGGIO SELVAGGIO MONOPATTINI. RIMOSSI IN CITTA’ QUASI 40 MEZZI IN DUE GIORNI

Rimossi quasi quaranta monopattini da marciapiedi, ingressi pedonali e fermate autobus. L’operazione è stata effettuata dagli agenti della Polizia municipale, che hanno sanzionato e rimosso, domenica, 16 monopattini lasciati in diversi punti della città su marciapiedi ed ingressi pedonali e, oggi, 20 parcheggiati davanti alla fermata degli autobus a San Fermo di fronte alla chiesa. Quest’ultimi, posizionati dalla società noleggiatrice, impedivano all’utenza di Atv di stazionare, salire e scendere dal bus. Tutti gli interventi sono stati effettuati a seguito di segnalazione da parte di cittadini e di residenti al sindaco e alla Polizia municipale.



I mezzi si trovano ora alla ‘Depositaria dei veicoli’ del Comune. Il costo della loro rimozione sarà pagata al momento del ritiro, mentre la multa per divieto di sosta, 42 euro a veicolo, sarà notificata alle società via posta.



Infine, sempre tra domenica e lunedì, sanzionati 6 cittadini che utilizzavano il monopattino in due. Per loro una multa di 26 euro per uso in proprio del mezzo.