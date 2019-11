Non più imbrattata l’entrata alla Casa di Giulietta, Verona. Un intervento di due settimane ripristine

Certo, il problema dell’insudiciamento dell’area non si risolve, in tal modo, ma, una soluzione radicale al problema, è difficile da trovare. Ovviamente, la ferma volontà di riuscirvi, non manca. Durante i citati lavori, l’accesso al cortile di Giulietta sarà sempre possibile, venendo diviso l’accesso in una corsia d’entrata-uscita, controllata, ed in una, per i necessari interventi. Volendo, tuttavia, fare conoscere la propria visita alla mitica Casa, il visitatore potrà far uso d’un apposito punto informatico, di un album-visitatori e di spazi per messaggi cartacei. “Tutto quello che vediamo, su questi muri è diventato inaccettabile – ha detto il sindaco, Federico Sboarina -. Questo è uno dei luoghi simbolo della città. Tenerlo pulito e integro, nella sua bellezza, è dovere, che abbiamo, nei confronti delle migliaia di turisti, che ogni giorno lo visitano, ma anche dei veronesi, che amano la Casa di Giulietta e che chiedono che la stessa sia trattata, con rispetto ed educazione. Abbiamo aspettato la fine dell’estate, quando il flusso dei turisti comincia a diminuire, e, in vista anche del progetto di riqualificazione, che nei prossimi mesi, trasformerà la Casa di Giulietta, in un vero e proprio museo”. Assessore, Francesca Briani: “Entro la fine di ottobre, dovranno essere presentati i due progetti asseverati, che, poi, saranno esaminati, per portare a termine la procedura – per la riqualificazione – nei tempi più brevi possibili. Siamo consapevoli che, solo dando una risposta strutturale, possiamo risolvere definitivamente anche il problema del degrado. Nel frattempo l’appello ai veronesi, così come ai negozianti e ai turisti, è di farsi sentinelle, per tutelare il sito, segnalando atteggiamenti e azioni, non rispettosi del decoro di questo luogo, che è patrimonio di tutti”. L’assessore, Luca Zanotto:“ Si tratta di un intervento delicato, in un luogo da preservare, intervento – la pulizia delle pareti – che verrà eseguito, con ogni cautela e con l’investimento di 10 mila euro. Ci siamo preoccupati anche che il cantiere permettesse lo svolgimento dei lavori, senza inficiare l’attività della Casa di Giulietta e del cortile, che potranno essere visitati, come di consueto. Nelle due settimane di lavori, la galleria sarà chius, per metà: il flusso dei visitatori sarà controllato, da agenti della Polizia municipale e da personale specifico”. Per il futuro, si dovranno studiare innovative misure di prevenzione, sanzioni comprese.

Pierantonio Braggio