Bilancio del progetto “Laghi sicuri 2019” sul lungolago castelnovese

Ben 156 ore di vigilanza nelle 13 domeniche dal primo luglio al 30 settembre, 7 le violazioni per commercio abusivo sanzionate per complessivi 5.164 euro, 338 i beni sequestrati per un valore presunto di 2.360 euro. Questo il bilancio del progetto “Laghi sicuri 2019” promosso dal Ministero dell’Interno per rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto del commercio abusivo e messo in campo dagli agenti della Polizia locale sul litorale di Castelnuovo del Garda.

Gli agenti sono stati impegnati in pattugliamenti sia in divisa che in abiti civili, allo scopo di sorprendere più facilmente i venditori abusivi. La Polizia locale ha inoltre effettuato attività di sorveglianza sul lungolago, anche nel corso delle manifestazioni, controllo dei parcheggi per scongiurare furti sui mezzi e vigilanza sulle aree inutilizzate in zona lago.

Come spiega il sindaco, Giovanni Dal Cero, «L’attività sul lungolago della Polizia locale è stata apprezzata dai cittadini che hanno verificato l’operatività degli agenti e si sono sentiti rassicurati dalla loro presenza».