INtervista esclusiva all'On. Paolo Borchia dopo il voto in Umbria

Onorevole ci commenta con due parole il voto che c'è stato in Umbria.

E' un segnale di forte discontinuità dopo 49 anni di governo della sinistra per cui, adesso, al netto di tutte le mani avanti che sono state messe nelle ultime settimane, per cercare di ridimensionare un po' quello che poi

in effetti è stato il risultato del voto, indicazione per un cambiamento

deciso. Quello che mi ho apprezzato molto sono state le parole della neo Presidentessa TESEI che ha chiesto di intervenire in maniera più decisa per quanto riguarda la situazione dei terremotati della sua regione. Cercare di risolvere queste problematiche, anche se oggettivamente non sono facili, è assolvere a quello che ritengo sia un dovere morale.

E a livello di Roma quali potranno essere le ripercussioni politiche?

Effettivamente è difficile pensare che il lunedì mattina a Roma si possano presentare le carte in tavola e far sì che tutto funzioni come ha funzionato prima. Io penso che un dato importante sia la discesa ormai inesorabile dei 5 Stelle che, una volta persa la carica di movimento di protesta, messi alla prova di Governo, hanno dimostrato qualche problema di tenuta livello elettorale.