MARINA MILITARE: PARTE DA TROMSO LA IV CAMPAGNA IN ARTICO DI NAVE ALLIANCE. Sotto un video di repertorio. La nave svilupperà numerose attività a Sud e Occidente delle Isole Svalbard e dello Stretto di Fram

L’attività è parte del Programma pluriennale di Ricerca in Artico della Marina Militare High North 2017-2019 coordinata e condotta dall’Istituto Idrografico della Marina, con la partecipazione dei diversi enti di ricerca nazionale e internazionale quali NATO STO-CMRE, JRC - Centro di Ricerca dell’Unione Europea, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (ENEA), l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), European Research Institute (ERI) e industria (e-GEOS).

HIGH NORTH19, quarta campagna Artica di Geofisica marina, vedrà quest’anno come obiettivo principale la continuità temporale nell’osservazione ambientale, il mantenimento osservativo, la manutenzione di sistemi di acquisizione annuali quali i mooring S1 e ID2 oltre alla raccolta di nuovi dati, dall’atmosfera al fondale marino in rapporto ai ghiacci.