Da Castagnaro macchinari per i processi di lavorazione della frutta all’asta.

La tendenza ad una maggiore attenzione verso il consumo di prodotti salutari e a basso contenuto di zuccheri, ha spinto una cospicua parte dei consumatori a ridurre l’acquisto di bevande alla frutta, accentuando ulteriormente una congiuntura economica particolarmente difficoltosa.



Secondo i dati elaborati di recente da Beverfood.com nell’ambito dell’indagine “BEVITALIA”[1], il consumo pro capite dei consumatori italiani è pari a circa 13 litri annui, un valore che attesta il mercato italiano tra gli ultimi posti nella classifica dei consumi pro capite dei paesi europei.

Contrariamente alla leggera ripresa del settore evidenziatasi nel 2017 grazie a condizioni climatiche favorevoli, le rilevazioni IRI Infoscan sul mercato italiano nella GDO hanno segnalato per il 2018 un calo generalizzato dei volumi di vendita che si attestano al -4% per i succhi e bevande frutta.



In un contesto produttivo caratterizzato quindi da evidenti difficoltà si inserisce una nuova asta sul territorio veneto gestita da Troostwijk, la più grande casa d'aste in Europa di macchinari e beni industriali, relativa alla vendita delle attrezzature per la lavorazione della frutta provenienti dal fallimento della C.A.S. Srl (precedentemente Gruppo Steinhauser) di Castagnaro (VR).



Tra serbatoi di stoccaggio, impianti, di processo, utility e molto altro ancora si segnalano in particolare:



26 Novembre:



- LOTTO N° 192 -1985 Wiegand Turbo concentratore - sistema evaporatore a film a 3 stadi



27 novembre:



- LOTTO N° 1367 - 2009 Atlas Copco ZT132VSD compressore a vite



28 novembre:



- LOTTO N° 255 - Raum Italia serbatoio di stoccaggio verticale in acciaio inox



I lotti potranno essere visionati il 19 e 20 novembre dalle 9.00 alle 16.00 previo appuntamento con l’ufficio Troostwijk di Milano: info@troostwijk.it.

Il ritiro dei beni è previsto dal 2 al 20 dicembre in Via Borgonovo 1101, Castagnaro, 37043.



Tutti i dettagli relativi alle vendite sono disponibili su:



- 26 novembre: https://www.troostwijkauctions.com/it/food-processing/01-29543/

- 27 novembre: https://www.troostwijkauctions.com/it/food-processing/01-30546/

- 28 novembre: https://www.troostwijkauctions.com/it/food-processing/01-30547/