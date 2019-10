Conclusa la X edizione “Ottobre Musicale Terenzio Zardini”

Una stagione di concerti ormai appuntamento fisso a Verona che vuole ricordare il M° Padre Terenzio Zardini. Anche quest’anno il punto di forza della stagione è stata l’eterogeneità dell’offerta musicale spaziando attraverso le epoche musicali, come testimonia il programma del concerto di ieri sera, in cui il solista M° Paolo Baccianella ha eseguito musiche di J.S. Bach, C. Franck, C.J. Widor e di L. Boellmann. Sempre viva, inoltre, l’attenzione per i giovani artisti grazie al premio “Terenzio Zardini”: i vincitori di questa edizione, che hanno avuto l’occasione di esibirsi in pubblico sabato 19 ottobre in concomitanza con la premiazione, sono Enrico Bogoni (sassofonista) e TeofilMilenkovic (violinista).

La direzione artistica della rassegna è stata curata dal M° Marco Morelato, pianista e direttore d’orchestra e di coro allievo del M° Zardini, che da anni porta avanti con l’Associazione Musicale “fr. Terenzio Zardini” il ricordo del Maestro e Didatta veronese, promuovendo e offrendo nel contempo ai cittadini veronesi una variegata e attenta offerta musicale.





Filippo Avesani