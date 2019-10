Esercitazione militare "ATLANTE" . A Verona il gen. TOTA illustra le caratteristiche peculiari

Conviene sapere, prima d’addentraci nei particolari dell’esercitazione “ATLANTE 2019”, che il Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto - COMFOTER, attivo in Verona e guidato dal Generale di Corpo d'Armata, Giuseppenicola Tota, è organo di direzione, di coordinamento e di controllo dei Comandi e delle Unità di supporto tattico e logistico dell’Esercito Italiano, con il compito d’assicurare l’impiego delle stesse, in sede, sia nazionale, che internazionale. COMFOTER, costituito il 1° ottobre 2016, dipende direttamente dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, dispone di circa 16.000 militari, fra uomini e donne, ed è costituito dai seguenti Comandi, a livello di brigata: Artiglieria contraerei, a Sabaudia; Artiglieria, a Bracciano; Genio, Trasmissioni e Supporti logistici, a Roma, e Informazioni tattiche ad Anzio. Il Comando veronese gode di un proprio distintivo a forma di scudo sannitico, con bordatura in oro, su fondo di colore rosso. Al centro dello stesso, è un Atlante inginocchiato, in oro, che sorregge un globo, nei colori giallo-blu, il quale vuole simboleggiare il legame del Comando, con la Verona, che lo ospita. Quanto all’Esercitazione “ATLANTE 2019”, essa è stata annunciata, la mattina del 28 ottobre 2019, nel Centro “Manuel Fiorito”, Borgo Roma, Verona, dal Generale Tota, per i giorni 28, 29, 30 e 31 ottobre, che ha invitato i cittadini, che lo desiderassero, a partecipare a parte dell’esercitazione, come graditi spettatori, per le ore 10,00 di mercoledì 30 ottobre.

“ATLANTE” si caratterizza, raggruppando, in un unico evento addestrati, le esercitazioni: DRAGONE, del Comando Artiglieria, poligono di Monteromano, Viterbo; FRECCIA, del Comando Artiglieria Contraerei, presso Borgoforte, Mantova; Bologna e Sabaudia, Latina; ARGO, del Comando Genio, presso Scalo Po, Piacenza, e Castelmaggiore, Bologna; LIRA, del Comando delle Trasmissioni, presso le aree addestrative delle unità dei Comandi specialistici schierati e a supporto degli stessi; LINCE, del Comando Brigata Informazioni Tattiche, presso Monteromano, Roma; AURIGA, del Comando dei Supporti Logistici, presso Bellinzago Novarese, Novara, nonché, presso Budrio, Bologna, e Bari. L’Esercitazione “ATLANTE” significa addestramento e raggruppamento, come cennato, in un unico evento, delle singole esercitazioni, nonché verifica del grado di preparazione raggiunto, nella condotta di un’operazione complessa, di tipo “pluriarma”. Posti Comando specialistici ed assetti delle Unità dipendenti schierati saranno collegati da connessioni campali in ponte-radio-satellite e da collegamenti stanziali presenti. Ciò, per sviluppare e migliorare l’interoperabilità e la capacità di fronteggiare emergenze, anche in concorso ed in sinergia con operatori civili, in casi di calamità. Nel tutto, non vengono saggiamente dimenticati l’esigenza del contenimento della spesa, in base al principio costo-efficacia, e il grande concetto, attraverso preparazione in materia e dovute cautele, del rispetto dell’ambiente e del territorio, con i corrispondenti suoi aspetti naturalistici e della salute. Un Esercito vivo, attivo e costruttivo, quindi, nella sua azione di auto-preparazione e molto attento al tema sostenibilità.

Pierantonio Braggio