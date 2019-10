SaMoTer Day, 29 ottobre Il parco macchine per costruzioni in Italia nel 2018

Ecco il programma dei lavori per chi volesse partecipare ed assistere previa registrazione



Il 29 ottobre al Centrocongressi di Veronafiere (sala Vivaldi) la 6^ edizione del SaMoTer Day con la presentazione della mappatura aggiornata del parco macchine per costruzioni operante in Italia.



L'indagine, a cura di SaMoTer-Veronafiere in collaborazione con Prometeia, è stata realizzata con il supporto di ANCE Verona, ANEPLA, ASSODIMI - ASSONOLO, NAD, UNACEA.



PROGRAMMA



09.30 Welcome coffee e registrazione partecipanti



10.00 Saluti di benvenuto e apertura lavori

Giovanni Mantovani, Direttore generale di Veronafiere



10.15 Il parco macchine per costruzioni in Italia nel 2018

Mappatura aggiornata del parco macchine per costruzioni operante in Italia e cambiamenti intercorsi nell’ultimo decennio con riferimento alle sue dimensioni, alle caratteristiche tecnologiche, all’età media e ai principali aspetti connessi alle modalità d’uso dei macchinari, in proprietà o a noleggio.

Cristina Rossi, Prometeia



Talk Show con aziende e professionisti del settore

Enrico Prandini, Komatsu

Marco Prosperi, Assodimi-Assonolo

Michele Turrini, Siteb - Strade Italiane E Bitumi



11.30 Coffee break



12.00 Driver di acquisto e focus sulle macchine intelligenti

Giuseppe Schirone, Prometeia



Talk Show con aziende e professionisti del settore

Marco Buratti, Doosan

Francescantonio Carlomagno, Gruppo Gavio

Roberto Nicoletti, Gruppo E-Mac



Modera Luca Nutarelli, segretario generale di Unacea



13.00 Light lunch di fine lavori



La partecipazione è gratuita previa registrazione della propria presenza