Giornata Mondiale del Diabete.

Il problema ‘diabete’ tocca tutto il globo e, pertanto, il 14 novembre, si celebra, a livello mondiale, la Giornata del Diabete, che, malattia assolutamente subdola, va, il più possibile, prevenuta. Per motivi organizzativi, la Giornata del Diabete si tiene, a Verona, il 3 novembre 2019, organizzata dall’Associazione Giovani e Diabete Verona Onlus, attiva dal 1996, ed oggi presieduta da Fabiano Marra. Un’ attiva Associazione, www-agdverona-it, che chiede, oggi – nel quado delle sue lotta e azione di prevenzione al diabete – d’inserire fra i protocolli sanitari, da attivare al momento dell’accesso al Pronto Soccorso di un minore e in caso di visita presso il pediatra di libera scelta, il controllo della glicemia, al fine di prevenire l’insorgenza della chetoacidosi diabetica, che può avere conseguenze letali, se non diagnosticata in tempo. Ciò, tenendo presente che, in Italia, 20.000 sono i minori affetti dalla patologia, in tema, e 5000 i veronesi, che non sanno d’esserne portatori. Fabiano Marra: “Per informare la popolazione, in fatto di glicemia, anche quest’anno, il 3 novembre, assieme all’Associazione Diabetici Adulti, saremo in Piazza Bra, con uno stand-posto sanitario mobile, per la priva della glicemia”.

Pierantonio Braggio