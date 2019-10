Al Teatro Filarmonico, Verona, i “Boschi veneti” , il 30 ottobre

Una grande serata di musica e di spettacolo, mirante a fare conoscere le attività di ripristino e di tutela, in corso, dei Boschi veneti, devastati delle calamità naturali del novembre 2018, e che si terrà il 30 ottobre 2019, presso il Teatro Filarmonico, Verona, alle ore 20.30. L'evento è organizzato dal IXX Festival Internazionale del Cinema Naturalistico e Ambientale, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, specialità “Forestali”. Presenteranno, Osvaldo Bevilacqua, storico autore e conduttore del programma televisivo di Raidue Sereno Variabile, e Chiara Giallonardo, conduttrice di Linea Verde su Raiuno.

Si alterneranno, quindi, Red Canzian, Tony Esposito, Camaleonti, e Formula 3. Ampio spazio sarà dedicato all’Arma dei Carabinieri Forestali, che riferiranno, anche con filmati, circa il disastro in tema e sulle attività di ricostituzione del patrimonio boschivo. I biglietti sono disponibili su geticket.it. Info: Associazione Comunicazione e Immagine, 329 573 1426.

Pierantonio Braggio