Dal 24 al 25 novembre 2019, a Verona, nel Palazzo della Gran Guardia. “Durello and Friends” presenterà lo Spumante dei Lessini e di Verona.

Vogliamo parlare, questa volta, dell’eccezionale vino “Lessini Durello”, spumante particolare, che Verona festeggerà, nel prossimo novembre. La manifestazione “Durello and Friends”, dedicata allo spumante autoctono berico/scaligero, tornerà nella città scaligera, nei giorni 24 e 25 novembre 2019, ospitata nel magnifico Palazzo Gran Guardia e organizzata dal Consorzio Lessini Durello, con la Strada del Vino Lessini Durello, per presentare il vulcanico spumante autoctono, all’insegna di grandi degustazioni e dei tanti assaggi, proposti, da più di 30 case spumantistiche. Dalle 17 alle 23, il pubblico di operatori e winelovers potrà assaggiare le espressioni del vitigno “Durella”, che, grazie alla spumantizzazione, sia in metodo italiano, che classico, offre un prodotto di grande pregio. Un weekend, tutto eventi, fra i quali, il Congresso nazionale AIS e il Wine 2 Wine, accompagnati, da un ricco programma di degustazioni mirate e da corsi, nonché da grandi ospiti. Domenica, 24 novembre, convegno dedicato alla Lessinia e al suo grande patrimonio, da sviluppare in ottica enoturistica, con l’istrionico Marco Sabellico, curatore della guida ‘Gambero Rosso’, il quale, con Francesca Cheyenne di Rtl 102.5, accompagnerà il pubblico, attraverso sapori e racconti della Lessinia e non solo…, tutto in collaborazione con il Consorzio Formaggio Monte Veronese DOP e con il Consorzio Asiago DOP. Marco Sabellico condurrà, inoltre, una degustazione, dedicata a Durello e alle bollicine “Tre Bicchieri”, mentre la delegazione Ionico-Etnea di AIS declinerà l’anima spumantistica dell’Etna, confrontandola con il Monti Lessini Metodo Classico. Come ogni anno, ci saranno gli abbinamenti gastronomici, creati dai ristoranti, Trattoria Fattori, Roncà, Verona, e Ristorante la Marescialla, Montebello Vicentino. La giornata del successivo lunedì sarà guidata da Francesca Negri, nota giornalista e dal sommelier di palazzo Chigi, Alessandro Scorsone. In particolare, Durello and Friends sarà il palcoscenico della prima edizione veronese della Sabrage Academy, condotta, appunto, da Francesca Negri, per imparare la nobile arte dello Sabrage, tecnica di antica origine, per l’apertura delle bottiglie di spumante. Scorsone, quindi, accompagnerà gli appassionati, in un viaggio in quota, alla degustazione delle bollicine di montagna, con il savoir faire, che l’ha reso uno dei personaggi televisivi, più amati del mondo del vino. Gli assaggi gastronomici saranno curati dai Ristoranti Al Callianino, Montecchia di Crosara, e Il Pestello, Vicenza. Durello and Friends chiuderà, con la nomina del “Giornalista-ambasciatore”, e del “Ristoratore” del Durello 2019”. Un grande evento, dunque, che celebra qualità e sapore d’uno spumante eccezionale: il Durello. Un gioiello del territorio.

Pierantonio Braggio