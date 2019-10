Verona ed il Riconoscimento della Lingua Veneta. Il Comune ha aderito all'iniziativa, sostenuta dal relativo Comitato.

A tale scopo, presso la Segreteria Generale - U.O. Affari di Giunta, Comune di Verona, sono depositati i moduli, per la raccolta di sottoscrizioni. L’iniziativa è stata annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019. Per informazioni, si possono contattare i numeri telefonici: 045/80777437-7854, mentre per la sottoscrizione, da effettuarsi entro il 9/12/2019 - ore 13.00, è necessario presentarsi, muniti di documento di identità, presso i seguenti Uffici, tenendo presente che possono firmare, sia i residenti nel Comune di Verona, che i non residenti: – Sportello Adigetto, via Adigetto 10, – Circoscrizioni e – la Segreteria Generale - U.O. Affari di Giunta - Palazzo Barbieri, Piazza Bra 1, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, e il martedì e giovedì, anche dalle ore 15.00 alle 17.00. Importante inziativa, quella sopra descritta, mirante a dare ufficialità alla lingua, che parliamo, ogni giorno, caratteristica del nostro territorio, e ricca, quindi, di storia e di motivi locali per l’approfondimento del nostro passato, non dimenticando che i dialetti veronese, vicentino, padovano e veneziano sono da considerarsi vere e proprie lingue.

Pierantonio Braggio