LA BABY POLE DANCE con Roberta LONARDI, INSEGNANTE DI SCHOOL OF ART

Praticata da atlete di ogni età, nello specifico la Pole dance ha preso piede anche tra le giovanissime: per questo motivo in molti studi sono nati numerosi corsi Baby, sia di Pole che di Aerial Hoop. Abbiamo cercato di addentrarci in questo nuovo mondo con l’aiuto di Roberta Lonardi, personal trainer ed insegnante a School of Art®, importante centro sportivo in provincia di Verona.

Insegnante di Pole dance da ormai cinque anni, e di Aerial Hoop da due, Roberta ha scoperto questa disciplina nel 2012 ed, attualmente, insegna Pole dance, Baby Pole e Cerchio aereo in due differenti strutture sportive.

ROBERTA, SAPPIAMO CHE A SCHOOL OF ART® TIENI I CORSI DI BABY POLE: QUANDO È NATA, E PERCHÉ, L’IDEA DI AFFIANCARE A QUELLI PER ADULTI, DEI CORSI DEDICATI SPECIFICATAMENTE ALLE BAMBINE?

L’idea di introdurre corsi di Pole dance dedicati ai più piccoli è nata tre anni fa con la Baby Pole: è stata un grande successo, tanto che, quest’anno, è stato attivato anche il corso di Baby Hoop. Entrambi i corsi sono nati dalla considerazione che i bambini hanno una capacità di apprendimento molto più rapida rispetto agli adulti, oltre a non avere le paure e le restrizioni mentali che abbiamo noi. Quindi per loro è normale andare a testa in giù, fare capriole, ruote, salti, arrampicarsi… oltre ad essere estremamente elastici e snodati!

DA CHE ETÀ RITIENI CORRETTO COMINCIARE A PRATICARE LA POLE DANCE PER UNA BAMBINA?

La Pole dance è consigliabile iniziare a praticarla dai sei anni in poi, mentre, prima di quest’età, è consigliabile che i bambini affrontino un percorso di propedeutica alla danza o alla musica.

QUALI I BENEFICI PER UNA BAMBINA CHE DECIDA DI CIMENTARSI IN QUESTA DISCIPLINA?

Sicuramente i benefici per chi inizia a praticare Pole dance o Aerial hoop dall’età di sei anni influiscono in primis sul fisico, che si forma in maniera impeccabile, poi sulla mente, perché questi sport, grazie alla disciplina, alla perseveranza ed alla resilienza, formano il carattere ed agevolano la socializzazione e l’agonismo “sano” che si crea nelle classi con i compagni.

ESISTONO CONTROINDICAZIONI, A TALI PRATICHE?

Non esistono controindicazioni alla pratica di queste discipline, se non in presenza di gravi patologie o lesioni della colonna vertebrale. Nel caso di bimbi sani si sono riscontrati miglioramenti posturali notevoli.

QUALI LE DIFFERENZE TRA LA POLE DANCE E LA BABY POLE?

Le differenze tra Pole Dance e Baby Pole sono fondamentalmente nell’approccio iniziale, che deve essere, per quanto riguarda la Baby Pole, divertente e giocoso, ma pur sempre atto a far sì che i bimbi prendano coscienza del loro schema motorio e arrivino a controllare il loro corpo e le loro azioni, rendendoli funzionali ad un determinato scopo.

COME VIENE PERCEPITA LA POLE DANCE DA PARTE DEI GENITORI? CI SONO ANCORA LO SCETTICISMO E LE PERPLESSITÀ DEGLI INIZI?

In parte sì… Da anni sto combattendo contro certe idee ed opinioni… Chi pratica Pole Dance sa che di volgare non c’è proprio nulla e che si tratta di una disciplina sportiva durissima che richiede impegno dedizione e resilienza continui. Anche qui, inoltre, i bambini insegnano: in loro non esiste alcuna malizia ed, infatti, per loro eseguire performance al palo è assolutamente normale e non c’è nulla di volgare o sbagliato.

QUANDO È POSSIBILE PRATICARE LA BABY POLE A SCHOOL OF ART®?

A School of Art® le lezioni di Baby Pole dance si svolgono nella fascia pomeridiana delle 16:30 ogni martedì e giovedì, mentre, sempre alla stessa ora, il venerdì si tiene il corso di Baby Aerial Hoop.