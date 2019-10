Coldiretti Verona e l’agricoltura veronese in festa, il 26 ottobre 2019.

L’appuntamento è per sabato, 26 ottobre 2019, nella Basilica di San Zeno, Verona, con l’arrivo dei trattori, in piazza, alle 17.30. Seguirà, alle 18.30, la S, Messa, officiata dal Vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti. La tradizionale ricorrenza è festeggiata da Coldiretti, dal 1951, in tutta Italia, con una manifestazione, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana - Cei, per rendere grazie alla Provvidenza, per il raccolto dei campi, nell’anno in corso, e per chiedere a Dio la benedizione sull’annata a venire. Festa, che è, al tempo, tradizionale momento d’incontro e di condivisione, nonché occasione, per riflettere sull’annata agraria e sulla situazione del difficile comparto agricolo. “La Giornata del Ringraziamento – evidenzia Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Verona – è una consuetudine preziosa, che ha lo scopo di presentare al Signore gioie e sofferenze, fatiche e speranze del lavoratore della terra, che ha un ruolo fondamentale, nella società, nella produzione di cibo e nella tutela dell’ambiente”. Giornata del Ringraziamento, ma, anche giornata dell’Agricoltore, dunque, di colui, cioè, che dedica, appunto, alla terra tutta la sua vita, per creare vita per gli altri, ed al quale, quindi, dobbiamo il nostro massimo riconoscimento.

Pierantonio Braggio