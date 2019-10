“Capolavori della Letteratura” e “La grafica, nei manifesti pubblicitari”, sui francobolli dello SMOM, del 28 ottobre 2019.

Le emissioni del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di Malta spesso propongono cultura; questa volta, tratta dalla letteratura, nel caso, italiana, e da manifesti d’un tempo. Scrivono le Poste Magistrali, quanto ai pezzi “Letteratura”: La prima idea del celebre romanzo storico risale al 24 aprile 1821, quando Manzoni iniziò la stesura di “Fermo e Lucia”. Interrotto il lavoro, per dedicarsi al compimento dell’Adelchi e dell’ode “Il cinque maggio”, Manzoni riprese il “Fermo e Lucia”, nell’aprile del 1822, portato a termine nel settembre 1823. Ne “I Promessi Sposi”, la cui prima edizione, la cosiddetta ventisettana, venne pubblicata a Milano nel 1827, l’Autore cambiò notevolmente la struttura narrativa, la presentazione dei personaggi e l’uso della lingua. L’edizione definitiva de “I Promessi Sposi” fu realizzata, tra l’ottobre 1840 e il novembre del 1842, con l’aggiunta, in appendice, della “Storia della colonna infame”. Questa seconda edizione – la quarantana – differiva essenzialmente dalla prima, per la revisione linguistica, dal toscano, al fiorentino colto. Il successo dell’opera spinse il Manzoni a dotare l’edizione d’un corredo di illustrazioni. Tra gli illustratori più noti, Gallo Gallina, particolarmente, per l’edizione ventisettana, e Francesco Gonin, per l’edizione quarantana. Tiratura dell’emissione: 3000 serie complete. L’emissione “Grafica-manifesti” – raffigurati nella citata, nuova emissione, che prevede 3000 foglietti – è così descritta dallo SMOM: I manifesti pubblicitari sono stati, tra i primi mezzi di comunicazione di massa, sviluppatasi, nella seconda metà del XIX secolo. Collocando ampie descrizioni verbali, con immagini d’illustratori, il manifesto, su muri, permetteva una immediata lettura e la divulgazione d’informazioni di ogni genere. La parte figurativa era spesso opera di valenti artisti, che facevano del manifesto una preziosa e culturale testimonianza artistica. La relativa emissione filatelica presenta: a) Grand ballon captif du Champ de Mars - manifesto dell’Esposizione russa, b) Prima Esposizione Internazionale di Locomozione Aerea - manifesto di Ernest Montaut (1909), e c), Bicicletta senza catena - manifesto francese. Tiratura: 3000 foglietti, per ciascun soggetto. Con questo, abbiamo, sotto mano, una bella proposta culturale: rileggere e rivedere Manzoni e studiare gli inizi della storia della pubblicità…!

Pierantonio Braggio