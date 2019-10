GEROMIN NEGLI HOTELS E SPA PIU' QUALIFICATE

Hafro, Geromin, Sauna Vita, i brand dell'azienda veneziana, specializzata nel produrre tutto ciò che porta benessere nel bagno e nelle spa, ha realizzato. da poco, a Venezia, all'Excess Venice-Boutique Hotel & Private spa, una sauna completamente su misura nella spa, in frassinotermo trattato e relativa vasca in corian con impianto di idromassaggio Airpool e, nel bagno di una suite, ha realizzato lo stesso ambiente e in un altro spazio, diviso da una parete di roccia, un bagno turco. Geromin era già sbarcato a Venezia all'hotel San Clemente Tempisky mentre a Cortina ha piazzato i suoi prodotti alla Boutique Hotel e poi al Five di Milano, all'International Airport di Catania, ai Giardini Naxox e in un grande albergo di Zermatt ha fornito tutte le stanze del proprio prodotto. Oggi la nuova sfida di Geromin è in Africa dove ha aperto una show room a Dakar. “Stiamo insistendo nell'export”, dice Carlo Geromin, Ceo dell'azienda, “nella convinzione di poter raddoppiare la nostra quota (30%) in breve tempo. Recentemente siamo sbarcati in Vietnam e in Oman. In Africa pensiamo ci sia molto da fare. I nostri marchi Hafro e Geromin vengono identificati come eccellenze italiane per design, qualità e cura dei dettagli”.