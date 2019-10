In giro per la Provincia un nuovo modo di apprezzare il vino

Importante è la guida dei vini, ma, per conoscerli bisogna, con tanto di calice, in mano, attentamente degustarli. A ciò a saggiamente pensato Slow Food, Condotta di Verona 015, che ha organizzato un incontro ad hoc, ossia, una giornata di degustazioni, con i produttori della guida Slow Wine, per “confrontarci, fra appassionati, e immergerci, nell’affascinante mondo del vino e della cultura del suo territorio”, in questo caso, del fecondo territorio veronese, che, quanto ad agroalimentare, non ha confrontui.

L’incontro avrà luogo domenica, 27 ottobre 2019, dalle ore 10,00 alle 18,00, presso Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel s.p.a., Ospedaletto di Pescantina, Verona. Hanno presentato l’evento, mirante a fare conoscere più a fondo i nostri vini, l’assessore del Comune di Verona, Filippo Rando, e Antonella Bampa, fiduciario di Slow Food, Verona, www.winetheatre.it, condottaslowfoodverona@hotmail.it.

Pierantonio Braggio