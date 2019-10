NANO-SOLUZIONI PER MACRO-SFIDE

Nanomnia, in collaborazione con il partner DMD,

sta sviluppando metodiche per contrastare la riproduzione

della Cimice asiatica, identificare

una terapia su ulivi infestati da Xylella, mettere

a punto acaricidi e insetticidi innocui per le api,

intervenire su patologie della vite, come Botrite e

Peronospora.

Inoltre, la tecnologia di Nanomnia mira a potenziare

l’azione di insetticidi, fungicidi, biostimolanti

e fertilizzanti naturali, per limitare l’impatto ambientale,

favorire la biodiversità e sostenere interventi

di agricoltura ecologica.

Per chi fosse interessato l'appuntamento è

Martedì 29 ottobre 2019, ore18.00

Sala conferenze DMD

Viale Archimede 25, Campagnola di Zevio (Verona)

www.nanomnia.eu