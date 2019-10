3 GIORNI DI FESTA E SPORT AL RESIDENCE & IDROKINESIS DI ABANO

L’associazione art4sport crede nello sport come terapia per bambini e ragazzi portatori di protesi di arto e li aiuta ad integrarsi nella società attraverso lo sport e a godere quindi della gioia di vivere. Un compleanno importante che coincide con l’avvio del progetto fly2tokyo, con cui l’Associazione fondata dai genitori di Bebe Vio si impegna a seguire il percorso sportivo di 10 ragazzi in vista dei prossimi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Art4sport metterà a disposizione dei ragazzi che ne avranno bisogno un team di professionisti (fisioterapisti, nutrizionisti e preparatori atletici) che li seguiranno nel loro percorso. Oltre a Bebe Vio, gli atleti coinvolti nel progetto sono stati: Emanuele Lambertini (scherma), Edoardo Giordan (scherma),

Veronica Plebani (paratriathlon), Riccardo Bagaini (atletica), Marco Pentagoni (atletica), Lorenzo Marcantognini (atletica), Davide Obino (basket), Vittoria Bianco (nuoto) Un appuntamento speciale che rafforza l’amicizia tra art4sport e Centro Idrokiesis®, due mani che si stringono per

sostenere e dare energia, salute e benessere ai ragazzi e alle loro famiglie. La mission dell’associazione e del Centro Idrokinesis® è la medesima: lo sport come terapia. Il benessere psicofisico passa attraverso il movimento, lo sport, la sana alimentazione. Sembrerebbe banale, invece, in alcuni casi, il movimento è una vera e propria sfida e necessita di molto tempo

e tanta passione. Le vasche ad acqua termale terapeutiche e le piscine di Idrokinesis hanno ospitato gli atleti che hanno goduto del gusto di muoversi liberamente, senza sforzo e in tutta sicurezza.

Al Centro Idrokinesis® tutti i giovani atleti sono stati coinvolti in un team building con il rugbista Tiziano Pasquali e in una divertente lezione di Yoga del Sorriso, con la simpatica partecipazione dell’attore Gianni Cinelli e dell’insegnante di Yoga Laura Piai. Sabato sera la grande festa al ristorante dell’Hotel La Residence, con il taglio della torta e il brindisi per gioire

tutti assieme della “bellezza della vita”.