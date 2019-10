Targhe di Identificazione a ‘Ristoranti tipici’ veronesi.

L’importante cerimonia è avvenuta nella Sala Arazzi del Municipio di Verona, a cura dagli assessori Nicolò Zavarise e Filippo Rando, e della vicepresidente di Coldiretti, Franca Castellani, presente il portavoce dei Ristoratori tipici veronesi, Simone Vesentini.

Assessori e vicepresidente di Coldiretti hanno sottolineato la grande validità dell’iniziativa “Ristoranti tipici”, che contribuiscono fortemente all’economia veronese – come minimo, devono impiegare, nella preparazione dei loro piatti, il 50% d’agroalimentare scaligero – richiamando buongustai e turisti e, non ultimo, facendo conoscere – nei fatti – il meraviglioso e fecondo territorio, che ci circonda e che ci permette di presentare l’ottimo biglietto da visita d’una Verona culinaria e culturale. Corretto e giusto essendo che dei “Ristoranti tipici”, in Verona, evidente appaia la loro presenza, nelle vie cittadine, essi si contraddistinguono, con una elegante e parlante targa ad hoc. Targa, che, il 17 ottobre 2019, è stata consegnata dall’assessore Zavarise ai seguenti, sette Ristoranti tipici, veronesi, che hanno aderito, ex novo, all’iniziativa: Trattoria All’Isolo, Trattoria al Varicino, Trattoria Torcolino, Trattoria da Montresor, Trattoria da Nori, Trattoria Pane e Vino e Osteria Al Borgo: Ristoranti, che, con gli altri, sono un grande onore, per la Verona dell’ospitalità. Nel quadro di tale manifestazione, l’occasione si è presentata opportuna, per annunciare l’evento

“SaluTIAMO, in rosa, a tavola”, dedicato ad un’alimentazione sana, come prevenzione contro le malattie, promosso dall’Ulss 9 Sìcaligera, in cocomitanza con “Ottobre in rosa” e dedicato, particolarmente, alla prevenzione del tumore al seno. L’incontro è e previsto, per il 21 ottobre, lunedì, alla Gran Guardia, dalle ore 17,00, con conversazioni, all’aperitivo. Ciò, per sensibilizzare sull’importanza di un’alimentazione meditata e corretta, con testimonianze dei messaggeri della salute e gli aperitivi, in rosa, preparati dai Ristoranti tipici – vere cliniche della salute! – di Verona.

Pierantonio Braggio