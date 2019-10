Rapporti tra Veneto e Cina. Collaborazione tra Regione e Municipalità di Chongqing

Non solo: Chongqing è uno dei punti di partenza-arrivo della ferrovia, che collega la Cina all’Europa. Il protocollo – segnala il Comunicato n. 1710/2019 di Regione Veneto – è stato firmato dal vicesindaco della municipalità Lu Kehua e prevede collaborazione nei settori: sociale, economia, fiere, pubblica amministrazione, istruzione ed università, scienza, tecnologia, agricoltura, turismo e beni culturali ed ambientali. “La municipalità di Chongqing, situata nel cuore della Cina centro-meridionale – sotolinea l’assessore Pan – rappresenta per il Veneto e per Venezia un partner estremamente interessante: è uno dei due poli di arrivo della linea ferroviaria con l’Europa e ha un indice di crescita del Pil del 10 per cento, superiore alla media nazionale cinese. Per il Veneto, che ha già avviato, con questa metropoli e il suo circondario, rapporti di collaborazione fieristica ed imprenditoriale, in particolare, nell’agroalimentare, la nuova intesa potrà potenziare ulteriormente le relazioni, soprattutto, negli ambiti privilegiati dello sviluppo tecnologico, dell’intelligenza artificiale e dell’automotive, settori, nei quali, le due realtà regionali detengono distretti e centri di eccellenza”. Ripercorriamo, dunque, sotto nuovo, positivo aspetto, la via aperta da Marco Polo…

Pierantonio Braggio