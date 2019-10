Fevoss Onlus Verona Santa Toscana, per Verona e Provincia. Fderazione dei Servizi di Volontariato Socio-Sanitario, gestita da cittadini solidali, professionisti del bene comune.

Ma, Fevoss provvede pure a servizi di trasporto accompagnato, a offerta libera, per persone sole, disagiate, non autonome, nonché a diverse altre attività di sostegno, assieme ad altre associazioni. In merito, va segnalato l’evento del 13 settembre scorso, dovuto alla collaborazione fra Fevoss, Progetto Serena, Cerea, e Microcosmo Onlus, associazione culturale, attiva nelle carceri. Durante l’incontro, Progetto Serena, ha raccolto fondi, manufatti ed oggetti, attraverso i quali sovvenzionare, senza fini di lucro, la preparazione di cani per l’allerta diabete, onde prevenire crisi ipo o iperglicemiche; Microcosmo, da parte sua, ha donato materiali, prodotti, da detenute, nel quadro d’un loro percorso riabilitativo. Una grande, paziente e costruttiva azione di volontariato, dunque, che merita attenzione e supporto, a favore della società più bisognosa. In tal senso, Fevoss, “per realizzare la sua opera, ha bisogno dell’aiuto di tutti. Accoglie la generosità delle persone solidali, d’ogni età e professione: medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri, fisioterapisti, autisti, accompagnatori, animatori, segretari… Un incontro, per illustrare lo spirito, la mission, l’attività dell’organizzazione e, dopo un periodo di conoscenza reciproca, l’aspirante volontario farà parte di Fevoss. Per fissare un appuntamento, telefonare allo 045 80 02 511. L’impegno di Fevoss scaturisce dal cuore popolare della sua gente: volontari, benefattori, collaboratori, utenti. Una realtà associativa importante, di valore inestimabile. Un laboratorio sociale, in cui, ogni persona, nella sua globalità, diviene centro d’interesse, protagonista del suo miglioramento, in relazione con gli altri”, fevoss@fevoss.org.

Pierantonio Braggio