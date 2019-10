Double Bass: il Contrabbasso, nel Jazz”, a Palazzo Camozzini, Verona. Il concerto, a cura del Circolo UniCredit.

L’esibizione avverrà, nella splendida cornice di Palazzo Camozzini, via S. Salvatore Vecchio, 6, quartiere Caréga, a cura di due formazioni di musicisti, aventi in comune il Contrabbasso e il Jazz, alternanti standard, a canzoni autoriali. Apriranno il concerto due artisti internazionali: Rosa Brunello, bassista, compositrice, arrangiatrice, insegnante, dal talento, ormai riconosciuto, in tutto il mondo, che supera i confini dei generi, ed Enrico Terragnoli, al banjo, che, con un’attività jazzistica di oltre trent’anni, è uno dei musicisti più richiesti, nell’attuale scena musicale italiana. Seguirà il gruppo “R.v. G. Trio”, dal nome del più grande tecnico del suono degli anni 50/60, Rudy Van Gelder, gruppo dato da altri tre musicisti importanti: Otello Savoia, al basso, che gira da anni, con il suo strumento, in tutto il Nord-Italia; Marco Cremaschini, al pianoforte, reduce da esperienze internazionali, con molti generi musicali, e Gian Vicari, al sax, tenore e soprano, che ha imparato dai più grandi Jazzisti italiani, suonando, con i migliori musicisti della sua generazione, mescolando jazz e fusion. Circolo UniCredit, per il tempo libero, per la musica e per la cultura. Ingresso libero.

Pierantonio Braggio