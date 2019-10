2° “GO! Passeggiate in Lessinia”… L’autunno nella variopinta montagna veronese…

Passeggiate in Lessinia”, contempli più numerose escursioni, con guide o accompagnatori volontari, alla scoperta del ‘foliage’, dei colori, dei panorami e della fauna della straordinaria montagna veronese. Sono previste, in tutto, 16 uscite, presentate in una brochure che contiene, inoltre, alcune indicazioni utili per l’escursionista. La veronese Lessinia merita d’essere visitata ed apprezzata, nei suoi diversi aspetti, determinati, ovviamente, anche dalle stagioni. Un visita, in questi giorni, mentre favorisce una visione particolare dell’ambiente, nell’attuale periodo autunnale, è certamente propedeutica, alla spettacolarità, che offrirà tale area, nei mesi invernali, quando, un bianco manto di neve, coprirà il tutto.

Pierantonio Braggio