Il Partito dei Veneti si costituisce a Padova

Momento di grande emozione per i vari esponenti veneti presenti che da anni militano a favore del popolo veneto. Figure storiche di venetisti, da Beggiato a Guadagnini, da Chiavegatti a Fogliata, fino a giungere al giovane coordinatore Giacomo Mirto. Non vi è stato alcun accento di razza o religione ,voci levatesi solo per difendere chi vive e lavora nel Veneto dallo strapotere dello Stato che non riconosce le peculiarità venete. Da più parti si è richiesto con forza il rispetto del referendum che ha portato, con oltre il 90% dei votanti veneti, a chiedere l'autonomia. La lamentela più incisiva è stata quella relativa all'autonomia. Infatti un precetto costituzionalmente riconosciuto, e voluta da tantissimi veneti, non viene rispettato dal Governo centrale. A Roma semplicemente fanno finta che nulla sia successo. Alleghiamo un intervento di Alessio Morosin che nelle ultime elezioni regionali si presentò col suo partito Indipendenza Veneta e raggiunse da solo il 2.5% dei voti ma che ora assieme ad altre sigle storiche è confluito nel neo nato Partito dei Veneti