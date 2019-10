il progetto “Impresa 4.0 e Digital Transformation”, organizzato dalla Camera di Commercio di Verona in collaborazione con l'Università degli Studi di Verona, prosegue

• giovedì 24 ottobre Caprino Veronese, sede comunale, Piazza Roma 6, Sala Barchessa, ore 17-19:

Come coinvolgere e creare esperienze indimenticabili per il turista con le APP

• mercoledì 30 ottobre San Bonifacio, Sala Civica Barbarani, Via Marconi, 5,ore 17-19:

Come possiamo migliorare la visibilità dell’enoturismo sul web?

• giovedì 7 novembre Legnago, Sala Piccolo Salieri Viale Don Minzoni 11 (entrata in Via San Francesco),ore 17-19:

Strategie di social media marketing per l’agroalimentare: analizzare e coinvolgere il pubblico

• giovedì 14 novembre San Floriano, Villa Lebrecht,(Aula Berni), Via della Pieve 70, ore 17-19:

Perché non basta produrre del vino di qualità: la corporate communication tramite il sito web aziendale

• giovedì 21 novembre Villafranca, Auditorium comunale, Piazza San Francesco 1, ore 17-19:

Oltre il made in Italy: quali sono i migliori strumenti di analisi del web per capire le tendenze del mercato?