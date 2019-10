IL trust, questo misterioso ente di tutela del patrimonio

“DIFENDI I TUOI SOLDI PER SEMPRE CON IL TRUST”: IL NUOVO LIBRO DI CARLO CARMINE

L’autore di “Liberati da Equitalia” torna in libreria con un libro dedicato a tutti gli imprenditori: la gestione del patrimonio con il Trust, ad oggi lo strumento più efficace e sicuro



Milano, 18 ottobre 2019 – Di origine anglosassone e considerato legittimo anche nella giurisdizione italiana da ben 27 anni, il Trust attualmente è lo strumento più efficace e sicuro per la gestione e la tutela del patrimonio. Si tratta però di un’opportunità ancora poco conosciuta e talvolta guardata con un certo sospetto, per il persistere di diversi falsi miti ancora molto diffusi. A chiarire le idee provvede il nuovo libro di Carlo Carmine, “Difendi i tuoi soldi per sempre con il Trust”, in uscita il 18 ottobre per Bruno Editore. L’autore, tra i massimi esperti di Trust in Italia, intende rispondere alle esigenze degli imprenditori di oggi, sempre più attenti a tutelare il proprio patrimonio e assicurare la serenità della propria famiglia.

Si tratta di una vera e propria guida pratica che, in oltre 230 pagine, risponde in modo puntuale a tutte le domande tipiche che si pone un imprenditore al suo primo approccio verso lo strumento del Trust. Con un linguaggio comprensibile anche per i non addetti ai lavori, Carlo Carmine affronta passo dopo passo questi argomenti:

• La definizione di Trust, le caratteristiche e il funzionamento di questo strumento.

• I 4 soggetti principali (Disponente, Guardiano, Trustee e Beneficiari) e le rispettive responsabilità.

• I due principali aspetti fiscali del Trust.

• Le 7 alternative disponibili (e i motivi per cui non possono essere ritenute altrettanto valide).

• La guida alla scelta del Trustee.

• Le 11 false credenze sul Trust, che vengono “smontate” una per una.



Viene infine messa a disposizione anche una bozza di Atto di Trust, che permette al lettore di passare immediatamente all’operatività. Con prefazione di Mirco Gasparotto, il Mentore per Imprenditori d'Eccellenza, “Difendi i tuoi soldi per sempre con il Trust” è edito da Bruno Editore, già scelto da Carlo Carmine per il suo primo libro (“Liberati da ex Equitalia | AER”), Best Seller Amazon a sole 24 ore dalla pubblicazione.