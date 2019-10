Corso di Web Marketing per aziende/imprenditori/collaboratori/dipendenti - territorio Gal Baldo Lessinia

ALTA FORMAZIONE IN WEB MARKETING PER IMPRENDITORI DEL TERRITORIO GAL BALDO-LESSINIA FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO EUROPEO.

Obiettivi:

• Diventare autonomi nella gestione delle strategie di web marketing.

• Attrarre nuovi clienti e fidelizzare quelli già acquisiti.

• Mantenere flussi costanti di vendite.

La formazione è organizzata da ANAPIA Veneto e GAL Baldo-Lessinia con la collaborazione di ConfCommercio Verona.

L’obiettivo della Formazione è rendere autonomi gli imprenditorinella gestione della comunicazione e della promozione del business aziendale attraverso il web. Vengono forniti gli strumenti pratici fondamentali per un web marketing efficace in tutti i settori imprenditoriali: alberghiero, turistico, ristorazione, agro-alimentare, allevamento, agricoltura, artigianato, industria,retail, commercio,b2b, b2c, ecc..

Il focus è basato sul processo di integrazione del WEB nel business model aziendale e prevede la riconversione delle risorse interne senza ricorrere ad outsourcing.

Sono previste 6 “Lezioni full immersion” di 4 ore ciascuna organizzate in 6 incontri serali di lunedì (H 18.00-22.00) a partire dal 4 novembre fino al 9 dicembre 2019. La data di inizio potrebbe slittare all’11 novembre.

L’aula multifunzionale è ubicata presso la Cooperativa MonscledaOnlusa Roncà (VR), Via Corte Cavaggioni 14 (www.coopmonscleda.com).

Informazioni ed iscrizioni: cell. 345 7948773 - Email dott.r.siviero@gmail.com

Anapia (Ente di Formazione Professionale Regionale del Veneto) e GAL (Gruppo di Azione Locale Baldo Lessinia) sono gli organizzatori di questa proposta di Alta Formazione che rientra nel Programma di Finanziamento del Fondo Europeo per le Zone Rurali. La Formazione è finanziata per il 60% dal Fondo Europeo ed è indirizzata a imprenditori e loro collaboratori o dipendenti che operano nel territorio del GAL Baldo-Lessinia.



PSR - Programma Di Sviluppo Rurale Per Il Veneto 2014-2020.

Programma di Sviluppo Locale: “IN.S.I.E.M.& Iniziativa a Sostegno delle Imprese e dell’Economia Montana del Baldo &Lessinia”.

Delibera GAL n.28 del 16.05.2018 Sottomisura: 19.2 –Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

BANDO PUBBLICO GAL REG UE 1305/2013, Art.14