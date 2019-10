CRESCE LA PRESENZA DEI PAM LOCAL

unti vendita situati sia nei centri storici delle grandi città che in zone di quartiere, un servizio di prossimità aperto 7 giorni su 7. “Pam local”, dice Gianpietro Corbari, amministratore delegato di Pam Panorama spa “ è un format che sta crescendo rapidamente. A sei anni dalla prima apertura, a Bologna, oggi conta su 111 punti vendita di cui 37 con la formula franchising. L'importante piano di sviluppo di questi local sancisce ancora una volta l'attenzione che Pam Panorama rivolge ai giovani. Nei nostri Pam local la maggior parte dei 600 collaboratori ha meno di 30 anni, ha un'età media di 28 anni. Proseguiremo nell'incrementare il numero di questi Pam local in tutte le aree che noi raggiungiamo. Lo scorso 3 ottobre c'è stata una doppia apertura a Milano in via Col di Lana e in Corso Lodi, rafforzando così la presenza dell'insegna ai piedi della Madonnina”. Pam Panorama è nato nel lontano 1958, anno in cui venne inaugurata la prima insegna a Padova.