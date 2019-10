Zenato tra i protagonisti della più importante manifestazione internazionale del mondo del vino Alla New York Wine Experience di Wine Spectator con l’Amarone Riserva Sergio Zenato 2012

Giovedì 17 ottobre si apre a New York l’evento enoico più importante e atteso nel mondo del vino, la New York Wine Experience della prestigiosa rivista enogastronomica americana Wine Spectator. 217 i vini selezionati tra i migliori al mondo, presentati dagli stessi produttori che si riuniscono per una intensa due giorni di degustazioni.

“Per noi è un onore – dichiara Nadia Zenato – essere protagonisti di questo grande evento con il nostro Amarone Riserva Sergio Zenato 2012 e poter rappresentare a livello mondiale una zona vinicola come la Valpolicella, in cui abbiamo sempre creduto e investito, una terra straordinariamente fertile e affascinante, stimata non solo per i suoi vini, ma anche per la bellezza del suo paesaggio e per la sua storia millenaria. Un importante riconoscimento che premia la passione e la qualità del nostro operare e l’impegno nel valorizzarne il valore storico, culturale, enologico ed economico”.



“La New York Wine Experience – prosegue Nadia Zenato – è anche uno stimolante momento di confronto con le eccellenze provenienti da vari Paesi, ognuna con la propria storia e le proprie tradizioni ed esperienze”.



Il riconoscimento di Wine Spectator all’Amarone Riserva Sergio Zenato annata 2012, a cui è stato assegnato il punteggio di 93/100 (e che già aveva ricevuto 93 punti per le annate 2011 e 2010 e 94 per le annate 2009 e 2006, a confermare la continuità di un operare volto all’eccellenza) va ad aggiungersi ai 96/100 punti del critico James Suckling, ai 94+ di Robert Parker, ai 97 punti Medaglia Platino – best in show del Decanter Asia Wine Awards e delle medaglie Oro di Mundus Vini e Sélections Mondiales des Vins.



Grandi soddisfazioni anche in casa con le 4 stelle, la Corona e la Corona del pubblico di Vini Buoni d’Italia, le Super Tre Stelle della Guida Veronelli e i 5 Grappoli di Bibenda.

Ottimi risultati anche per la nuova annata dell’Amarone Riserva Sergio Zenato, la 2013, che ha ottenuto 99/100 punti da James Suckling, il critico americano con grande seguito soprattutto in Asia, che lo ha definito “il miglior Amarone mai prodotto”. Tra gli ultimi successi anche i 5 Grappoli di Bibenda per l’Amarone Classico 2015 e i Tre Bicchieri del Gambero Rosso per il Lugana Riserva Sergio Zenato 2016, il volto bianchista e storico dell’azienda.



“Da un mercato storico come quello degli Usa e dallo scampato pericolo, per il momento, di nuovi dazi - continua Nadia Zenato - guardiamo verso nuovi mercati, sempre attenti ad aprire nuove strade e a cogliere opportunità. L’Asia e il Sud Est asiatico, che presidiamo già dalla fine degli anni ‘90 e che stanno dimostrando un sempre maggior interesse per la qualità e la cultura del vino; l’Africa, in cui siamo già presenti da diversi anni in Sud Africa e Kenya; l’India, un mercato complicato per la presenza di dazi e burocrazia per la registrazione delle singole etichette, e che proprio questo novembre ci vedrà protagonisti di un importante rilancio del marchio”.