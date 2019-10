Taglio del Ministero ai fondi di Fondazione Arena

Una valutazione, quella del 2018, che è stata anche più bassa rispetto a quella ricevuta dalla fondazione veronese nell'ultimo anno di commissariamento, per non parlare dei punteggi ricevuti negli anni prima del commissariamento.

Il Ministero, infatti, ha valutato artisticamente la Fondazione Arena all'ultimo posto in Italia con 25 punti di valutazione artistica, superata dal Teatro Petruzzelli di Bari che ne ha 33 e decisamente lontani dal vicino Teatro Comunale di Bologna (45), e del corregionale Teatro La Fenice di Venezia (142). Ciò non stupisce, dal momento che la programmazione artistica di Fondazione Arena, soprattutto quella invernale al Filarmonico, è tuttora evidentemente deficitaria sia nel numero di spettacoli, sianel numero di titoli, sia riguardo i contenuti prettamente artistici, ovvero alle scelte di titoli, direttori, registi e cast. Uno scenario sicuramente non all’altezza dei risultati meramente economici osannati dai vertici di Fondazione.



Filippo Avesani