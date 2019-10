Frantoio Bonamini entra nella “Hall of Fame” della Guida Internazionale Flos Olei

Frantoio Bonamini, grazie alla propria produzione di olio extra vergine d’eccellenza, si è distinto in modo particolare, conquistando un riconoscimento alla carriera all’interno della classifica “Hall of Fame” della Guida Internazionale Flos Olei. Una classifica prestigiosa riservata esclusivamente alle poche aziende internazionali che hanno conseguito un punteggio di 100/100.



L’olio premiato è il Veneto Valpolicella D.O.P., un extravergine perfetto per i palati delicati e per uso quotidiano, dal colore giallo intenso con nuance verde chiaro e dal gusto con un’ampia carica vegetale: viene ricavato dalle varietà Favarol e Grignano, tipiche della zona della Val d’Illasi, che lo rendono non solo un prodotto qualitativamente eccelso, ma anche fortemente connesso con il territorio d’appartenenza.