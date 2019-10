IV Fiera del Gusto, a Soave, Verona. Il grande evento, nei giorni 19 e 20 ottobre 2019, al coperto, nel Piazzale del Foro Boario.

Grande la varietà dei prodotti locali e tradizionali, con i relativi sapori, da “gustare”: carne, bìgoli all’anatra, bógóni, castagne, faraona; gnocchi sbattuti, con ricotta affumicata; mandorlato caldo di Cologna Veneta, mele, olio, patate di Bolca, torta “cói pómi e salàme artigianale, polenta e lepre, polenta e scópetón, prosciutto di Pressana, prosciutto di Soave, pànmóio-pànbiscòto e soprèssa, risotto di Palù, salumi diversi, vino e molto altro… Rallegreranno le due giornate gli Sbandieratori di San Bonifacio, creeranno cultura i “Mestéri de ‘na, vòlta”, a suo tempo, legati al mondo agricolo e messi in atto, da capaci artigiani, in costume medievale, mentre la musica sarà offerta da Sp6. Le Pro Loco di Verona Est, vogliono, dunque, con quanto sopra, farsi mezzo di promozione per tutto l’Est veronese, promuovendone la tipicità, l’accoglienza e la ricchezza, offerta, dalle risorse dell’agricoltura, dall’esperienza e dalla ricchezza di sapere del mondo locale. Un elogio, quindi, alle Pro Loco, per il loro insostituibile, costante impegno, per il progresso ed il benessere della società e del territorio. Hanno presentato la manifestazione, nella Sala Rossa della Provincia di Verona, il vicepresidente della Provincia, David di Michele; Mario Bertini, presidente del Consorzio Pro Loco Verona Est; Stefano Salvoro, vicepresidente del Consorzio Pro Loco Verona Est, e Gaetano Tebaldi, sindaco del Comune di Soave.

Pierantonio Braggio