Progetto turismo Lessinia e Adigemarathon

giovedì 17 ottobre nella sala Rossa dei Palazzi Scaligeri:



ore 10,30 - presentazione del progetto “GO! Passeggiate in Lessinia”, realizzato dal Consorzio Proloco della Lessinia in collaborazione con i Comuni promotori del progetto “Destinazione Lessinia” e con il contributo del GAL Baldo Lessinia.

Interverranno: Stefano Marcolini, consigliere provinciale; Roberto Bicego, presidente del Consorzio Proloco Lessinia; Barbara Asinari, consigliere con delega al Turismo del Comune di Bosco Chiesanuova e i rappresentanti del GAL Baldo Lessinia.



ore 11 - presentazione della 16a Adigemarathon di canoa, kayak e rafting sul fiume Adige, in programma domenica 20 ottobre.

Interverranno: il presidente del Canoa Club Pescantina, Vladi Panato; il sindaco di Pescantina, Davide Quarella; il sindaco di Dolcè, Massimiliano Adamoli e il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi.