Giovedì 18 ottobre, convegno di presentazione del progetto universitario di ricerca sul settore realizzato da Confartigianato Imprese Verona con il contributo di Ebave con la collaborazione dell’Università di Verona – Dipartimento di Economia Aziendale

Un evento che coinvolge fotografi, grafici, tipografi, video maker, web designer, informatici e molti altri professionisti e artigiani dell’immagine e della comunicazione, negli ultimi anni ha iniziato – con il via ad una profonda crisi per le tradizionali produzioni cartacee – un percorso di innovazione che non si arresterà.

Da questa valutazione, Confartigianato Imprese Verona, con il contributo dell’Ente Bilaterale Artigianato Veneto e la collaborazione dell’Università di Verona – Dipartimento di Economia Aziendale, ha avviato un progetto di ricerca sul settore, per analizzarne la composizione, assieme a criticità, soluzioni e bisogni di servizi.

Venerdì 18 ottobre, alle 16.45, il Polo Santa Marta (Ala Ovest) di via Cantarane, 24 a Verona, ospiterà il seminario di presentazione del report conclusivo dedicato al progetto di ricerca universitaria e intitolato “Sviluppiamo la Grafica: profilo e bisogni di servizi”.

Dopo i saluti del Presidente di Confartigianato Comunicazione Verona, Simone Cunego, i risultati dello studio saranno presentati dalla Dott.ssa Francesca Simeoni, responsabile scientifico, e dalla Dott.ssa Rossella Baratta, componente del gruppo di ricerca.

A seguire, “Dal banco di scuola al banco di lavoro”: Michele Adami, di Confartigianato Imprese Verona, approfondirà la nuova forma di apprendistato (apprendistato duale) che consente di poter accogliere in azienda studenti, futuri lavoratori del settore, e verificarne le abilità, con un costo del lavoro assai vantaggioso per l’impresa stessa. A tutti i presenti sarà consegnata copia del Report. In conclusione, aperitivo si saluto per i partecipanti.

L’evento sarà a partecipazione libera e gratuita, con necessità di preadesione compilando il modulo on-line sul sito www.confartigianato.verona.it, oppure telefonando al numero 0459211555, o inviando una mail a michele.piccoli@confartigianato.verona.it.