Carlo Zinelli e Mirko Basaldella in mostra, a Verona.

L’esposizione, nel nuovo spazio espositivo di Palazzo Pellegrini, sede di Fondazione di Cariverona, sino al 12 gennaio.

Tutti sabati e tutte le domeniche, dalle ore 11 alle 19, sino a domenica, 12 gennaio 2020, presso la Fiondazione Carisparmio, via A. Forti 3°, Verona, saranno visitabili le mostre della produzione artistica di Carlo Zinelli e Mirko Basaldella (1910-1969), produzione di proprietà della Fondazione, la quale, nel rispetto del suo compito, anche attraverso particolari esposizioni, queasta volta, in occasione di ArtVerona, presso Veronafiere, intende creare conoscenza e cultura. Se Carlo Zinelli, con “Visione continua”, opere degli anni 1958-21970, è presente, in mostra, quale maggiore esponente dell’Art Brut, in Italia, di Mirko Basaldella è proposta una selezione di dodici sculture degli anni Cinquanta e Sessanta. Il presidente della Fondazione, Alessandro Mazzucco: ”Diamo continuità al percorso, avviato per la condivisione, con i territori della nostra collezione, mantenendo l’impegno a rendere fruibili a tutti, nei nuovi spazi, dedicati nella sede di Fondazione Cariverona, le opere di Carlo Zinelli e di Mirko Basaldella. Un patrimonio artistico, dunque, vivo e non rinchiuso, per realizzare uno dei nostri obiettivi: educare all’arte, in tutte le sue complesse sfaccettature”. Ulteriori informazioni? Contattare: press@barcor17.com.

Pierantonio Braggio